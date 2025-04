Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde düzenlenen Otizm Farkındalık Şenliği, duygu dolu anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.

Otizm Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarında otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğuna vurgu yapılırken, toplumun her kesiminin bu farklılığa saygı duyması gerektiği mesajı verildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Otizmli çocuklarımızın hepsi hayatımızın bir parçası. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Biz de Efeler Belediyesi olarak gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı’mızı hizmete açmıştık. Oraya gelen başvuru sayılarının çok olmamasını dilerdim ama hizmetimizin talep görmesi sevindirici çünkü o çocuklarımıza ne kadar dokunabilirsek o kadar güzel olacak her şey" diye konuştu.

Otizmli bireylerin yaptığı sanatsal katkılara dikkat çeken Yetişkin, "O kadar güzel işler ortaya çıkarmışlar ki, biz hayata farklı bakıyoruz. Aslında yıllar önce bir yazarın söylediği gibi kimin normal olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel bireylerin istihdamı konusunda da görüş belirten Başkan Yetişkin, "Özel bireylerimizin istihdam edilmesi gerektiğine inanıyorum; bu durum Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin gündeminde. Oradaki uzman arkadaşlarımız özel çocuklarımızın İstihdam edilebilmeleri, el emeklerinin kendilerine maddi olarak geri dönebilmesi için neler yapabiliriz konusunda çalışılıyor. Bu sürecin kısa sürede tamamlanacağına ve projelerimizin hayata geçirileceğine inanıyorum. Velilerimizin de isteği bu yönde çünkü" diyerek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

"Erken tanı ve doğru eğitim çok önemli"

Aydın Otizm Derneği Başkanı Adnan Özdemir, "Oğlum doğduğundaki yaşadıklarımı hatırlıyorum. Bir de buradaki çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa bakıyorum. Nereden nereye demek istiyorum. Çocuğumun parkta oynaması için parktaki çocuklara çikolata dağıttığım günleri düşünüyorum. Bugün ise herkes iç içe. Buradaki herkes otizmin farkında. Bu çok büyük mutluluk. Ayrıca erken tanı almış bazı çocuklarımız bu tarz özel eğitim merkezlerinde aldığı eğitimler sayesinde otizm raporlarını hayatlarının gerisinde bırakabiliyor. Kentimizde de Efeler Belediyemiz tarafından açılan Otizm Yaşam Merkezi, birçok çocuğumuzun hayatına olumlu katkılar sağladı. Başkanımız Anıl Yetişkin’e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şenlikte, özel başarılarıyla gurur kaynağı olan öğrenciler de unutulmadı. Özel Sporcular Okullar Arası Masa Tenisi Otizm Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu Ece Volkan ile Otizm Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu Şükrü Mert Çelik’e, Başkan Yetişkin tarafından plaket takdim edildi. Otizm Yaşam Merkezi öğrencisi Metehan Kocabaş ise kendi yaptığı resmi Başkan Anıl Yetişkin’e armağan etti.

Etkinlik kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler sahne alarak şiir, müzik performansları ve çeşitli gösteriler sundu. Etkinlikte, otizmli öğrencilerin yaptığı resimler ve sanatsal etkinlikler ziyaretçilere yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. Öğrencilerin becerilerinin ön plana çıktığı resim sergisi büyük beğeni toplarken, şişme oyun parkı da çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseri ise şenliğe ayrı bir renk kattı.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programa Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in yanı sıra Aydın Otizm Derneği Başkanı Adnan Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel bireyler, aileleri, öğretmenler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.