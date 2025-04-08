Türkeli ilçesinde, Lider 57 Avcılar ve Atıcılar Derneği adıyla yeni bir dernek kuruldu. İlçe esnaflarından Hakan Aydın, derneğin kurucu başkanı seçildi.

Derneğin kuruluşuna yönelik yapılan ilk toplantıda, avcılıkla ilgili yasal düzenlemeler, çevre bilinci ve sürdürülebilir avcılığın önemine vurgu yapıldı. Dernek, Türkeli’nin doğal zenginliklerini koruma ve avcılar arasında dayanışmayı artırma amacını güdüyor.

Hakan Aydın, derneğin kuruluşunu, bölgedeki avcılara daha organize bir şekilde hizmet verebilmek ve aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaklaşım geliştirebilmek adına önemli bir adım olarak değerlendirdi.