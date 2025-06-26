Turkcell ve Samsung, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) duyurdukları Türkiye’de 5G uyumlu akıllı telefon kullanım oranını artırmak ve 5G teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırmak için yürüttükleri iş birliğini güçlendiriyor. Turkcell’e özel üretilecek 5G uyumlu 100 bin akıllı telefonu Turkcell dijital uygulamaları yüklü olarak müşterilere ulaştırmayı hedefleyen taraflar, Ar-Ge ve test çalışmalarında da birlikte hareket edecek.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ile Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, Samsung’un Tekirdağ Çerkezköy’deki üretim tesisinde bir araya gelerek, stratejik ortaklıklarının yeni fazını duyurdu. Şirket tarafından operatöre özel olarak Türkiye’de üretilecek 100 bin adet 5G destekli Galaxy A26 128GB akıllı telefonu, Turkcell dijital uygulamaları yüklü olarak müşterilere sunmak için güçlerini birleştiren taraflar, 5G teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve test çalışmalarını da birlikte yürütecek.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, genişleyen iş birliği hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Samsung ile bir ilke imza attığımız bu stratejik iş birliği, 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılma hedefimizin en kritik adımlarından biri. 100 bin adet 5G uyumlu Samsung Galaxy A26 cihazın ülkemizde üretilmesi ve Turkcell tarafından geliştirilen dijital uygulamalar yüklü olarak müşterilerimize sunulması, yerli üretime desteğimizin de güçlü bir göstergesi. Büyüyen iş birliğimiz sadece cihaz üretimiyle sınırlı kalmayacak. Şirket ile birlikte 5G’nin ülkemizdeki uygulama ve geliştirme alanlarına yönelik de çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, en yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak ve müşterilerimize en uygun koşullarda sunmak için hız kesmeden çalışıyoruz."

Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, "Başta Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç olmak üzere bu iş birliğine katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Artık tüm Galaxy cihazlarımız 5G uyumlu ve yapay zekâ teknolojileriyle destekleniyor. Bu stratejik iş birliği ile 5G destekli Galaxy cihazlarımızı Türkiye’de herkes için daha erişilebilir hale getireceğiz. Ayrıca, global liderliğini sürdüğümüz, yerli 5G ekosisteminin şebeke altyapılarında yer almasına imkân veren Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open Ran) teknolojileri için Türkiye’de yatırım yapmaya hazırız. Turkcell ile devam eden ortaklığımızı daha da genişletmeyi ve birlikte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Yerli üretim Galaxy A26’nın donanım ve teknik özellikleri şöyle:

Yüksek performanslı donanım özellikleriyle dikkat çeken ürün; 6,7 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızıyla, daha akıcı ve canlı görüntüler sunuyor. Exynos 1380 işlemcisiyle donatılan cihaz, 6 GB RAM kapasitesiyle çoklu görevlerde yüksek verimlilik sağlarken, 128 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına geniş bir veri saklama alanı sunuyor. Üçlü arka kamera sistemi 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşuyor. 13 MP ön kamerası ise net özçekimler ve görüntülü görüşmeler için ideal bir donanım sunuyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise yoğun kullanımda dahi gün boyu kesintisiz bir deneyim vaat ediyor.