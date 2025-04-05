Samsun’da bir Türkçe öğretmeninin yazdığı ’Mazot Kokusu’ isimli kitabın lansmanı yapıldı.

18 yıllık Türkçe öğretmeni Figen Tut Eker, ’Mazot Kokusu’ ismini verdiği bir kitap kaleme aldı. Eker’in ilk kitabı lasman toplantısı Samsun Golf Kulübü’nde yoğun katılımla geçekleştirildi. İlk kitabını çıkarmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Figen Tut Eker, "Yaşanmış hikayenin ürünü olarak bu kitap çıktı. Bu arada sevgili babamın da aramızda olmanızı isterdim lakin bazı sebeplerden dolayı aramızda olamadı. Eşim Hilmi Eker başta olmak üzere aile büyüklerimizin de katkısıyla bu eser ortaya çıktı" dedi.

Kitap lansmanı, soru-cevap bölümü, kitap imzalama ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.