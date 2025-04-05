Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol taraftan ortasında ön direkte bulunan Kramer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu.
4. dakikada hakem Çağdaş Altay, VAR’dan gelen uyarı sonrasında Kramer’in pozisyonun başlangıcında elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.
24. dakikada Kramer ile yaptığı duvar pası sonrası Pedrinho’nun topla birlikte ceza sahası içine girerken savunmada Ba, topu uzaklaştırmaya çalıştı. Top önünde kalan Kramer’in ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Pedrinho’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Kramer’in ön direkte kafayla dokunduğu top arka direkteki Aleksic’e yöneldi. Aleksic’in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Hakemler: Çağdaş Altay, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Matchoi Djalo, Deniz Türüç, Joao Figueiredo, Festy Ebosele
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Konyaspor: Deniz Ertaş, Alassane Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Yasir Subaşı dk. 30), Marko Jevtovic, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer
Yedekler: Ahmet Daş, Louka Andreasen Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Riechedly Bazoer, Umut Nayir, Nikola Boranijasevic, Oğulcan Ülgün, Morten Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kartlar: Olivier Kemen (Başakşehir), Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)