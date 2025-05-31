Trendyol 1. Lig’e yükselecek son takım Van Spor Futbol Kulübü-Batman Petrolspor arasında oynanacak final maçı sonrası belli olacak.

Nesine 2. Lig Play-Off Yükselme Final maçında Van Spor FK ile Batman Petrolspor takımları karşı karşıya gelecek. Kayseri Stadyumu’nda oynanacak müsabakada saat 20.00’de başlayacak. Sahadan galibiyetle ayrılan ekip önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.

TFF 2. Lig’de bu sezon Sarıyer ile Serik Belediyespor, gruplarını lider tamamlayarak 1. Lig vizesi aldı.

Batman Petrolspor, doğrudan finale yükseldi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, 34 maçta topladığı 80 puanla Sarıyer’in ardından normal sezonu 2. tamamladı. Grubunda doğrudan finale yükselen kırmızı-beyazlılar, play-off 3. tur maçında Altınordu ile eşleşti. İzmir’deki ilk maçı 1-0 kazanan Batman ekibi, evinde ise 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Van Spor, ligi 5. tamamladı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta topladığı 62 puanla play-off oynamaya hak kazanan Van Spor, normal sezonu 5. tamamladı. Menemen FK ile tek maç eleme usulü oynanan eşleşmede rakibini 3-1’lik skorla geçen Van ekibi, bir sonraki turda da 68 Aksarayspor’u 2-2 ve 1-0’lık skorlarla eledi. Play-off 3. turda Elazığspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, evinde 4-1 kazanırken, rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

İki ekip arasında oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkman düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi Süleyman Bahadır olacak.