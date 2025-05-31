DÜZCE (İHA) –Düzce’de kutsal topraklara gidecek 76 kişilik hac grubu için Cedidiye Camii önünde uğurlama merasimi düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, uzun zamandır hac farizasını yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları uğurlama programında duygulu anlar yaşadı. Programda konuşan İl Müftüsü Osman Aydın, "Mekke’nin, Medine’nin, sevgili Peygamberimizin sevdalısı hacı adaylarımız ve yakınları; uğurlama programına katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. ‘Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.’ ilahi emrine mazhar olabilmek için rahmet ve bereket dolu bir yolculuğa çıkacak hacı adaylarımızdan kutsal topraklarda bol bol ülkemiz için, mazlum Filistin halkı için, islam alemi için dua etmelerini istiyoruz. Yolculuğunuz mübarek, dualarınız kabul olsun" dedi

Program İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz’un yaptığı dua sonrası getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile hacı adayları kutsal topraklara gitmek için otobüslerle uğurlandı.