Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Toplantının gündeminde yer alan önemli maddeler arasında, kooperatifin 2023-2024 yıllarına ait faaliyet raporları, bilanço ve gelir-gider tabloları, yönetim ve denetim kurullarının ibrası, 2025 ve 2026 yıllarına ait tahmini bütçeler ile yönetim ve denetim kurullarının huzur hakları gibi konular görüşüldü. Ayrıca, kooperatife ait arsa satışı ve inşaat masraflarına dair kararlar da gündemde yer aldı.

Toplantıya katılım gösteren üyeler, gündem maddelerini tek tek müzakere ederek, ilgili kararları aldı. Genel Kurulun sonunda, yönetim kuruluna belirli yetkiler verilmesi ve kooperatif hizmet binası inşaatı masraflarının onaylanması hususunda önemli kararlar alındı.

Kooperatif üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, katılımcılara yemek ikramının ardından son buldu.

İlçedeki bir restoranda gerçekleşen genel kurul toplantısına, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, çevre ilçelerdeki kooperatif başkanları ile kooperatife kayıtlı üyeler katıldı.