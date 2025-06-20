Günışığı projesiyle az gören çocukların erken müdahale eğitimleri ile görme yetilerini geliştirmelerine destek olan Türk Telekom, sınıf içi eğitimleri için geliştirdiği TahtApp uygulaması sayesinde eğitimde öne çıktı. Günışığı projesi çocuklarından Çekmeköy Kemerdere İsmihan İsmet Süzer Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yusuf Celepci ve aynı okulda 1. sınıfta eğitim gören kardeşi Zümra Celepci de TahtApp uygulaması sayesinde başarıyla tamamladığı eğitim-öğretim yılı sonrasında karnesini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan aldı.

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilirlik ilkesi ile kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi sürdürüyor. Teknoloji bilgi birikimini engelli bireylerin hizmetine sunarak bilgiye erişimi destekleyen şirket, Günışığı projesi kapsamında geliştirdiği TahtApp uygulamasını her geçen gün yaygınlaştırıyor. Şirketin Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı projesi, az gören çocukların erken müdahale eğitimleri ile görme yetilerini artırmalarını ve engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını sağlıyor. Bu kapsamda Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera ile algılayarak, tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği konusunda önemli bir dönüşüm oluşturan TahtApp uygulaması ile öğrenciler, dersi dinleyip eş zamanlı bir şekilde tahtayı tabletten takip edebiliyor.

Günışığı projesi çocuklarından Çekmeköy Kemerdere İsmihan İsmet Süzer Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yusuf Celepci ve aynı okulda eğitim gören 1. sınıf öğrencisi kardeşi Zümra Celepci de TahtApp uygulaması sayesinde başarıyla tamamladığı eğitim-öğretim yılı sonrasında karnesini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan aldı. Yusuf Celepci duygularını şöyle ifade etti, "Günışığı projesi hayatımı değiştirdi. Daha önce tahtayı göremediğim için sürekli ayağa kalkarak yazı yazmak zorunda kalıyordum. Hem ben yoruluyordum hem de sınıfın ve öğretmenimin dikkati dağılıyordu. Ayrıca bazı konulardan geri kaldığım için üzülüyordum. Günışığı projesi sayesinde artık derse tam olarak odaklanabiliyorum. Tabletim sayesinde dersleri takip etmek çok daha kolay ve konforlu hale geldi. Bu proje sadece bir destek değil, bizim için gerçekten ‘aydınlığa açılan bir kapı’ oldu".

Zümra Celepci ise, "Okula başlamadan önce öğretmen tahtaya yazı yazınca ne yapacağım diye çok düşünüyordum. Ama şimdi tabletim var, oradan tahtayı görebiliyorum. Harfleri, şekilleri artık anlayabiliyorum. Tahtayı görebilince derste ne olduğunu kaçırmıyorum. Bu yüzden okula gitmek bana artık daha kolay geliyor ve çok mutlu oluyorum" dedi.

"Teknoloji birikimimizle eğitimde fırsat eşitliği için öncü adımlar atıyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Şirket olarak, "Türkiye’ye Değer" vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamız, az gören çocuklarımızın sınıf içi eğitime aktif katılımını sağlıyor, hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek oluyor. Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören çocuklar için eğitimde dönüşüm oluşturdu.. Bu yenilikçi uygulama ile öğretmenin tahtaya yazdığı içerikler sınıftaki özel bir kamera aracılığıyla algılanıyor ve anlık olarak öğrencinin önündeki tablete aktarılıyor. Böylece az gören öğrencilerimiz, akranlarıyla eş zamanlı şekilde dersi takip edebiliyor, geri kalmadan öğrenimlerini sürdürebiliyor. Şu ana kadar 25 ilde 100 okulda kurulumunu tamamladığımız TahtApp uygulaması ile eğitimin az gören tüm çocuklar için erişilebilir ve kapsayıcı hale gelmesi adına kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda, Günışığı çocuklarımızın yanında olmayı, onların başarı hikâyelerine tanıklık etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre Günışığı projesi, total kör tanısı konan ve görme engelliler okullarında Braille alfabesiyle eğitim gören yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı olan çocukların; erken müdahale eğitimleri alarak eğitimlerine engelsiz akranları ile aynı şekilde, aynı okul ve sınıflarda, kaynaştırma modeli ile devam etmelerini hedefliyor. Günışığı projesi kapsamında 25 ilde ve 100 okuldaki kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp ile, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmaları sağlanıyor. Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğinde 2014 yılında başlayan Günışığı projesi ile Türk Telekom, az gören çocukların erken müdahale eğitimleri almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Günışığı projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden 1000’i aşkın az gören çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti.