Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 8 işletme ve fidanlık müdürlüğünde görev yapan personel şefleri ve işçi özlük görevlilerine hizmet içi eğitim verildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplantı salonunda 8 işletme ve fidanlık müdürlüğünde görev yapan personel şefleri ve işçi özlük görevlilerine 657 sayılı kanun uygulamaları ve 4857 sayılı iş kanununa göre işçi çalıştırma şartları hakkında hizmet içi eğitimi verildi. Eğitimlerde personellere ilgili konularda bilgilendirmeler yapılırken, çalışmaların belirli aralıklar ile süreceği ifade edildi.