Scopus veri tabanına dayalı olarak üniversiteleri araştırma performansı, yenilikçilik ve toplumsal etki başlıklarında değerlendiren SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 sonuçları açıklandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), açıklanan sonuçlarda araştırma performansındaki yükselişi ve mühendislik alanındaki güçlü konumuyla dikkat çekti.

SCImago 2026 verilerine göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkiye genelinde 29'uncu sırada yer aldı. İGÜ, vakıf üniversiteleri arasında ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi 6'ncı sıradaki yerini korudu.

Araştırma alanında yükseliş

SCImago 2026 değerlendirmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin özellikle araştırma performansındaki yükselişini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl araştırma alanında vakıf üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer alan üniversite, bu yıl bir basamak yükselerek 3'üncü sıraya çıktı. İGÜ, araştırma alanındaki genel sıralamada ise Türkiye genelinde 11'inci sırada konumlandı.

Aynı değerlendirmede İstanbul Gelişim Üniversitesi, sosyal etki alanında da dikkat çeken bir performans sergiledi. Üniversite bu kategoride Türkiye genelinde 36'ncı sırada yer alırken, vakıf üniversiteleri arasında ise 5'inci sırada gösterildi.

Makine mühendisliğinde Türkiye'de 1. sırada

Alan bazlı değerlendirmelerde mühendislik alanında Türkiye genelinde 11'inci sırada yer alarak bu alandaki güçlü performansını ortaya koydu. İstanbul Gelişim Üniversitesi makine mühendisliği alanında Türkiye ve Orta Doğu'da 1'inci sırada yer aldı.

Makine mühendisliği alanında elde edilen sonuçlar ise üniversitenin bu alandaki akademik gücünü ortaya koyduÜniversite yapı ve konstrüksiyon alanında Türkiye 2'ncisi olurken, ekonomi alanında 6'ncı, işletme alanında ise 9'uncu sırada konumlandı.

'Araştırma odaklı üniversite anlayışımızı güçlendiriyoruz'

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, elde edilen sonuçların üniversitenin araştırma odaklı gelişim sürecinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Şahin, akademik üretimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

'SCImago 2026 sonuçlarında özellikle mühendislik alanında elde ettiğimiz başarı, üniversitemizin güçlü araştırma altyapısının ve nitelikli akademik kadrosunun ortaya koyduğu bilimsel üretimin önemli bir göstergesidir. Makine mühendisliği alanında elde edilen birincilik başta olmak üzere mühendislik alanındaki sonuçlar, bu alandaki akademik yetkinliğimizi ve araştırma kapasitemizi açık biçimde ortaya koymaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak araştırma odaklı üniversite anlayışımız doğrultusunda bilimsel üretimi destekleyen bir akademik ekosistem oluşturmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Uluslararası akademik iş birliklerini artırarak araştırma kapasitemizi güçlendirmeyi, bilimsel yayınlarımızın niteliğini yükseltmeyi ve araştırma çıktılarımızın toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamayı amaçlıyoruz.