Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda Halil Vural yeniden şube başkanlığına seçildi.

Genel Kuruldaki konuşmasına şehit askerleri anarak başlayan Vural, 33 yıllık sendikal mücadelenin bugün Türkiye'nin her sağlık kurumunda temsil gücü bulunduğunu ifade etti. Vural, milli ve manevi değerlere bağlı, şeffaf ve sorumlu sendikacılığın temel ilkeleri olduğunu vurguladı. Görev sürecinde hedeflerinin; çalışanların hak ettikleri ücreti alması, memur güvencesi, can güvenliği, grev ve yönetime katılım hakkı olduğunu söyleyen Vural, yeni dönemde daha güçlü bir mücadele yürüteceklerini belirtti.

Genel kurulda yapılan seçim sonucu yeni yönetim kurulu asil listesi Halil Vural, Metin Gökkoca, İsmail Sosa, Yusuf Kürekçi, Oğuzhan Kaya, Erkan Koruk ve Mehmet Ali Güçlü'den oluştu.

Vural, güven tazeledikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, 'Bu güvene layık olmak için daha çok çalışacağız' dedi.