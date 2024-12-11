Türk lojistik sektörünün öncü markalarından Asset Global Logistic Integration (Asset GLI), Bursa’da yeni ofisini hizmete açarak yurt içindeki büyüme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

2003 yılında kurulan ve lojistik sektöründe küresel çapta önemli adımlar atan Asset GLI, Türkiye genelindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Gaziantep ve Çanakkale Bölge Müdürlükleriyle sektörde güçlü bir ağ kuran şirket, 17 yıldır yer aldığı Bursa’da ciddi bir yatırım sürecini başlattı. Görkemli bir törenle gerçekleşen açılış, iş dünyasının ve bölge protokolünün yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Törende konuşan Asset GLI CEO’su Uğur Tekin, şirketin başarı hikayesini ve Bursa’nın lojistik sektöründeki önemini vurguladı. Tekin, “21 yıl önce küçük bir girişim olarak başladığımız bu yolda, bugün 500 kişilik dev bir ekiple azim ve kararlılığın hikayesini yazıyoruz. Türkiye’nin önde gelen holdingleri, otomotiv, kimya, teknoloji ve tekstil gibi sektörlerdeki markalara kadar geniş bir müşteri ağına ulaştık. Bursa, sanayi ve ihracat gücüyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. 17 yıldır burada çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz. Şimdi ise yatırımlarımızı artırarak, uluslararası taşımacılık ve e-ticaret lojistik alanında Bursa’da özel projeler hayata geçirmeye hazırlanıyoruz” dedi.

Asset GLI’nin Bursa yatırımlarının, yalnızca lojistik hizmetleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Tekin, e-ticaret lojistiği ve uluslararası taşımacılık alanlarında bölgedeki sanayi ve ticaretin potansiyelini daha da yukarıya taşıyacak projeler geliştirdiklerini ifade etti. Yakın zamanda duyurulması beklenen bu projelerin, Bursa’yı lojistik sektöründe daha stratejik bir konuma getirmesi bekleniliyor. Asset GLI, ilk yurt dışı yatırımını yaptığı Almanya’da depo ve dağıtım ağını genişletirken, Türkiye’deki hizmet ağıyla küresel standartlarda çözümler sunmayı hedefliyor. Bursa ofisinin büyütülmesiyle birlikte, bölgedeki lojistik ve Worldwide Express hizmetleri daha güçlü bir şekilde yürütülecek. Şirket, sanayi ve ihracatın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunarak Türkiye’nin lojistik altyapısını geliştirmeye katkı sağlamayı sürdürecek.

Öte yandan, açılış törenine; Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, iş adamları, Asset GLI Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin ve Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Gökhan Kosovalı katıldı.