Aydın’ın Didim ilçesi açıklarına Yunanistan tarafından geri itilen 12’si çocuk 27 düzen göçmen kurtarıldı.

Aydın’dan lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler in kurtarılmasına yönelik çalışmalar da hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sahil güvenlik botu ile bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12’si çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi.