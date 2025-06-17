TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu, kamu işçilerine önerilen yüzde 16’lık zam teklifini kabul edilemez bularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü ve yeni bir teklif talep etti.ANKARA (İGFA) - TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu, 13 Haziran 2025’te TÜHİS Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda kamu işçilerine sunulan zam teklifini değerlendirdi.

İlk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8, üçüncü 6 ay için yüzde 7 ve dördüncü 6 ay için yüzde 5 oranındaki teklif, yüksek enflasyon karşısında işçilerin satın alma gücünü korumaktan uzak bulunarak “kabul ve müzakere edilemez” şeklinde nitelendirirken, TÜRK-İŞ, eylem kararları almıştı.

İlk adım olarak bugün te Kamu Koordinasyon Kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, sunulan teklifin yetersiz olduğu vurgulanarak, en kısa sürede yeni ve makul bir teklif sunulması gerektiği ifade edildi.

Görüşme sonrasında Bakanlık önünde basın açıklaması yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, teklifin işçilerin yaşam standartlarını karşılamadığını belirtirken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atalay, yarın (18 Haziran Çarşamba) Anıt Park'taki buluşmalar sonrasında Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret edeceklerini söyledi.

TÜRK-İŞ KAMU KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN İLE GÖRÜŞTÜ13 Haziran 2025 tarihinde TÜHİS Genel Merkezinde yapılan toplantıda; aylardır ücret zammı bekleyen kamu işçilerine, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunun kabul ve… pic.twitter.com/mmflqRqj8w— TÜRK-İŞ (@turkiskonf) June 17, 2025

TÜRK-İŞ, kamu toplu iş sözleşmeleri için adil bir ücret artışı sağlanana kadar mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.