Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri, geçtiğimiz haftalarda motosiklet kazasında hayatını kaybeden 4 okul öğrencisi için anlamlı Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Bilecik’in Osmaneli İlçesin de Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, geçtiğimiz haftalarda motosiklet kazasında hayatını kaybeden dört öğrencisi için anlamlı Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Kazada hayatlarını kaybeden öğrenciler Emine Aydın, Yaşar Kenan Özay, Marvan Muhammed ve Yiğit Eren Akdaş için düzenlenen anma programına; Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve hayatını kaybeden gençlerin aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi ve dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler arkadaşları için hazırlanan anı defterlerine duygularını yazarak arkadaşlarını yad ettiler.

Mevlit programının ardından katılımcılara ikramda bulunulurken, okul camiası ve aileler, öğrencilerinin hatırasını dualarla yaşattı. Kazaya kurban giden 4 öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından gözyaşları ve dualarla anıldı.