Doç. Dr. Muzaffer Al, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde 6. Uluslararası Bariatrik Kulübünde bilimsel sunum yaptı.

Büyük Anadolu Hastanesi hekimlerinden Doç. Dr. Muzaffer Al, İngiltere’nin Oxford kentinde düzenlenen Obesity Testesterone and the Male Infertility Defining The Impact of Bariatric Surgery konulu bilimsel sunumunu İngiltere’de Oxford Üniversitesinde 6. Uluslararası Bariatrik Kulübünde uluslararası katılımcılarla paylaştı. Dünyanın dört bir yanından önde gelen bilim insanlarının yer aldığı kongrede Doç. Dr. Muzaffer Al; obezite, testesteron ve erkek infertilitesi üzerine bariatrik cerrahisinin etkisi üzerine gerçekleştirdiği sunum ile büyük ilgi gördü.

Sunum hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, "Hekimlerimizin uluslararası bilimsel platformlarda ülkemizi temsil etmesi bizler için gurur verici. Grubumuz hekimlerinden Doç. Dr. Muzaffer Al’ın bu başarısı, hem hastanelerimizin hem de ülkemizin sağlık alanındaki güçlü konumunu ortaya koymaktadır" dedi.

Oxford Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen kongre, alanında en güncel gelişmelerin tartışıldığı ve uluslararası iş birliklerinin geliştirildiği önemli bir bilimsel buluşma noktası oldu.