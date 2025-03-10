Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mithat Takunyacı, oyun kültürü üzerine araştırmalar yürüten "COST CA22145" aksiyonunun çalışma grubuna üye olarak seçildi.

Avrupa çapında oyun kültürü üzerine araştırmalar yürüten COST CA22145 (Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable) projeSİ, oyunların kültürel ve tarihi yapılarını inceleyerek disiplinlerarası bir araştırma ağı oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında, yapay zeka teknikleri kullanılarak oyunların matematiksel özellikleri analiz edilecek ve oyun teorisi modelleriyle birleştirilecek. Ayrıca, geçmişten günümüze oyun kültürüne dair bilgiler derlenerek kültürlerarası insan oyun anlayışı geliştirilecek.

Proje kapsamında düzenlenecek konferanslar, atölye çalışmaları ve bilimsel yayınlarla oyun araştırmalarının teorik ve pratik yönleri ele alınacak. Bunun yanı sıra, eski ve modern oyunların kültürel miras olarak korunmasını sağlamak amacıyla yenilikçi yöntemler ve oyun temelli eğitim programları geliştirilecek.

Bu prestijli çalışma grubuna katılan Doç. Dr. Mithat Takunyacı, oyunların bilimsel ve kültürel boyutlarını ele alan araştırmalara katkı sunacak.