Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris’te 70 yıldır su sıkıntısı yaşayan 6 Mahallenin bu sorununu tamamen ortadan kaldıran ‘Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi’nin açılış töreni yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ilçesindeki 6 Mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan ve 360 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen ‘Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi’nin açılış töreni yapıldı.

“Kuraklıktan etkilenen iller arasında ilk sıradayız”

Açılışta konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya genelinde yaşanan kuraklığın Muğla’da etkisini gösterdiğini bu nedenle başta denizden su arıtma olmak üzere alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aras, turizm sezonunda 6-7 Milyon nüfusa ulaşan Muğla’da vatandaşları susuz bırakmamak ve tarımın susuzluktan etkilenmemesi için çok çalışacaklarına vurgu yaparak, “Kuraklıktan etkilenen illerin arasında birinci sıradayız şu an. Turizm sezonunda nüfusumuz 6-7 milyona çıkan Muğla’yı susuzluktan etkilenmemesi için susuz bırakmamak olacaktır. Kentimiz adaletli bir şekilde her yeri kalkınsın istiyoruz. Bir an önce bölgeye arıtma tesisini kazandıralım ki, tarımda kullanalım, peyzajda kullanalım, temizlikte kullanalım, tarlalarımızı yeşertelim.

360 milyon TL’ye maloldu

Başkan Ahmet Aras’ın talimatıyla tüm ilçeleri tek tek ele alıp içme ve atıksu konularında gelecek nüfus projeksiyonu ve turizm sezonlarına göre planlamalar yaptıklarını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “Bozburun yarımadası içme suyu projemiz ile Bozburun, Turunç, Selimiye, Söğüt, Bayır ve Taşlıca mahallerimize Atatürk barajından ilave su sağlıyoruz. Ayrıca ikinci etap kapsamında Orhaniye ve Osmaniye mahallerimizi de projeye dahil ederek toplamda Bozburun yarımadasındaki 8 mahallemizin tamamının içme suyu problemini ortadan kaldıracağız. Dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla’nın kaynaklarını koruyarak geleceğe aktarmak üzere sayın başkanımız tüm alt ve üst yapı eksiklerinin giderilmesi ve Muğla’nın iklim krizine dirençli bir şehir olması için tüm girişimlerin işbirliği içerisinde başlatılması talimatını vermiştir. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Bozburun Yarımadası içme suyu projesi de bu gayretin örneklerinden birisidir. Proje yaklaşık 360 Milyon TL’ye mâl oldu. 6 Kasım 2023 tarihinde temeli atılan çalışmalarımız 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje kapsamında 44 km isale hattı, 4 ayrı Tüp Terfi Merkezi yapıldı. 2 adet 200 m, 1 adet 100 m, 1 adet 150 m su deposu olmak üzere toplam 4 adet su deposu ve 6 adet 25 m maslak deposu imalatı tamamlanmış durumda. Proje ile birlikte Turunç mahallesine günlük 2 bin 163 m3, Bayır mahallesine 345 m3, Selimiye mahallesine 1728 m3, Bozburun mahallesine 1728 m3, Söğüt mahallesine 681 m3, Taşlıca mahallesine 432 olmak üzere toplamda 7 bin 48 m3 ilave su sağlamış bulunuyoruz” dedi.

“Yüzyıllardır süren susuzluğumuz sone erdi”

Köyün kuruluşundan bu yana susuzluk çektiklerini belirten Marmaris Taşlıca Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş, “Yüzyıllardır süren susuzluğumuzun bugün son bulması bize son derece mutluluk veriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Bozburun Mahalle Muhtarı Mehmet Bozdemir, “Uzun zamandır bu güzel anı bekliyordum. Suyumuza kavuştuk. Mahallemiz ve hatta yarımada olarak suya kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.