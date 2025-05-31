DÜZCE (İHA) – Düzce’nin turizm rotalarının markalaştırılması için hazırlanan projenin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Düzce’de bir çok turistik alanın tanıtımı yapılarak markalaştırılması planlanıyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teknik destek programı çerçevesinde Düzce’de marka rotalar çalışmalarına başlandı. Düzce Valiliği toplantı salonunda kamu kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları ve turizm sektör temsilcilerinin katılım sağladığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Projenin uzmanı Melisa Uyankaya Kırbaççıoğlu bilgilendirme toplantısında katılımcılara projenin amaç ve hedeflerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumda projenin destinasyon yönetimi, tanıtımı ve markalaşma çalışmalarının bölge ve alt destinasyonlarının tanınırlığı arttırmaya, sürdürülebilir turizm alanında marka değerini güçlendirmeyi ve turizm çeşitliliğiyle farklı seyahat deneyimleri amaçladıklarını belirtti.