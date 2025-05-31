Türkiye Karate Federasyonu Gençler Milli Takım antrenörü ve aynı zamanda polis memuru olan Turgut Gürgöze, Elazığ’da 90 çocuğa gönüllü olarak eğitim veriyor. Elazığ’ın simge ismini baz alarak ‘Gakgo’ isminde spor kulübü kuran Gürgöze’nin amacı şampiyon sporcular yetiştirmek.

Türkiye Karate Federasyonu Gençler Milli Takım antrenörü ve Elazığ’da polis memuru olan Turgut Gürgöze (34), çocukları sokaklardan uzaklaştırıp spora yönlendirmek için büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. 25 yıldır karate sporunun içerisinde yer alan ve milli takımda uluslararası birçok derece elde eden Gürgöze, Elazığ’ın simge ismini baz alarak ‘Gakgo’ isminde bir spor kulübü kurdu. Beden eğitimi öğretmeni eşi Esra Gürgöze olmak üzere 4 antrenör ile birlikte Elazığ Anadolu İmamhatip Lisesi Spor Salonunda kurslara başlayan Gürgöze, büyük bir ilgi ile karşılaştı. Gürgöze ve ekibi, 90 öğrenciye hafta sonları gönüllü olarak eğitim veriyor. Milli takıma sporcular yetiştirmek istediklerini dile getiren Gürgöze, aynı zamanda ‘Gakgo’ ismini ülkenin 4 bir yanına tanıtmak istediklerini söyledi.

’’Amacımız sokağı değil de spora yöneltmek’’

Elazığ’da polis memur olarak çalıştığını aktaran Turgut Gürgöze, "Aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu Gençler Milli Takım antrenörüyüm. Eski milli sporcuyum. Burada çocuklarımıza bir fırsat sunduk. Maddi durumu ne olursa olsun memleketimizin her çocuğuna bu fırsatı sunmak istiyoruz. Burada çocuklarımız milli değerlere sahip çıkan bireyler olsun. Çocuklarımızda saygı, özveri, kendine güveni oluşuyor. Asıl amacımız sokağı değil de spora yöneltmek. Sadece hafta sonları 1,5 saat buraya geliyorlar ve bizlerde karate öğretiyoruz. Buradan şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz. 1 sene sonra buradan çok büyük şampiyonlar çıkacağına inanıyoruz. Sayımızı 2 okula reklamlar asarak yaptık. İcadiye mahalle muhtarımızda bize destek verdi. Şuan 90 tane öğrencimiz var. Sayımızın daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

"5 antrenör hiçbir beklentimiz olmadan gönüllülük esası ile çocuklar için uğraş veriyoruz"

Yılardır milli takımda yer aldığını aktaran Gürgöze, "Oradaki milli ruhu ve maneviyatı çocuklara aktarmak istiyorum. Bu sporda 25 yılım geçti. Babam, ağabeyim ve kardeşim karateciydi. Biz bu sporu çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Milli değerlere sahip çıkan, ay yıldızlı formayı üstüne giyince mutluluk yaşamalarını istiyoruz. Bunun için burada 5 antrenör hiçbir beklentimiz olmadan sadece gönüllülük esası ile çocuklar için burada uğraş veriyoruz. Kulübümüzün ismi ‘Gakgo Spor Kulübü’. Elazığ’ın simge ismini Türkiye’ye tanıtmak için bu yola çıktık ve ant içtik. Gakgo kelimesini Edirne’den Kars’a kadar herkes bilecek. Yeni bir spor kulübüyüz. Valimiz Numan Hatipoğlu ve vekilimiz Mahmut Rıdvan Nazırlı bize çok büyük destek verdi. İl Emniyet Müdürümüz Adnan Karayel’den bir avantajımız var. Çünkü kendisinin spor geçmişi var. Spora karşı gerçekten ilgisi olan bir insan. O bize destek verdi. Burayı hiçbir beklentimiz ve parasal konumuz yok. Büyüklerimizin verdiği destek ile çocuklara hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Milli takıma katılıp öğretmenlerimizi gururlandırmak istiyoruz"

Karateyi çok sevdiğini ifade eden öğrencilerden Abdullah Gür, "İnşallah kendimi geliştirip büyük bir derece yapmayı istiyorum. Ülkemi temsil edersem benim için büyük bir gurur olur" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Seyran Özel de ’’Gazi Ortaokulunda okuyorum ve 11 yaşındayım karateyi çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz. Dışardan gelen kötülüklere karşı kendimiz korumaya çalışıyoruz. Turgut hocamız bizi çalıştırıyor. Valimiz ve milletvekilimizin destekleriyle ilerliyoruz. Biz milli takıma katılıp öğretmenlerimizi gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İcadiye Mahalle Muhtarı İrfan Gözvur ise ’’Mahallemizde böyle bir aktivite yapılması çok önemli. Öğrencilerimizi sokaklardan koparıp, hocalarımızın eşliğinde spor yapıyorlar. Bizde memnun ve mutlu oluyoruz. Bizde muhtarlık olarak elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.