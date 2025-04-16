Bodrum’da turizmciler ve lise öğrencileri, Turizm Haftası’nda çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla temizlik yaparak kutladı.

Turizm Haftası kapsamında Bodrum’da Değirmenler mevkii ve Myndos Kapısı temiz tutulmasına dikkat çekmek için proje başlatıldı. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri ve Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla Değirmenler mevkiinde çevre temizliği etkinliği yapıldı. Etkinlikte yılda binlerce turisti ağırlayan bu bölgelerdeki kirliliğin turizme büyük zarar verdiği vurgulandı.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, Bodrum’a gelen turistlerin yüzde 80’inin Değirmenler, Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi’ni ziyaret ettiğini belirterek "Özellikle gemiyle ve günübirlik Kos’tan gelen misafirlerimizden, bu kadar değerli bir yerin, bu kadar güzel manzaraya sahip Bodrum’un göz bebeği bir yerin bu kadar kirli olmasıyla alakalı bir şikayetler geliyordu. Belediyemiz burayı her gün temizlemesine rağmen geceleyin alkol tüketimi, kırılan şişeler, çevreye atılan diğer zararlı maddelerin hepsi gündüz sabah erkenden buraya gelen turistlerimize karşı bizi mahcup ediyor. Biz buranın belediyenin temizliğiyle temiz tutulamayacağına inanıyoruz, gençler de ona inanıyor. Biz, 2025 senesinde özellikle bu üç değerimizin bir farkındalık projesiyle korunmasını istiyoruz. Biz kirletmezsek burayı kimse kirletmez ve kirletenlere karşı bir duyarlılık oluşmasını istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerin geleceğin turizmcileri olduklarını söyleyen Demir, "Eğer burayı biz bu arkadaşlara temiz bir şekilde bırakamazsak, onların herhangi bir gelir kapısı olmayacak. O yüzden bence bu arkadaşları takdir etmek gerekiyor. Gelecekteki kendi ekmek paralarını koruyorlar. Çünkü onlar da bir turist rehberi olabilecekler. Siz bir rehberin buraya bir turisti getirdiğindeki mahcubiyetini hayal edemezsiniz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, farkındalık için bir araya geldiklerini ifade ederek etkinlikte yaptığı konuşmada "Bodrum doğasıyla, yeşiliyle, mavisiyle dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bodrum’un güzel noktalarının kirletilmesi hepimizi üzüyor. Aynı zamanda bir turizm bölgesiyiz. Misafirlerimize bu görüntüyü göstermek kesinlikle istemiyoruz. Bodrum Belediyesi olarak, Bodrum’un her yerini özveriyle temizleyen emekçilere teşekkür ederim. Ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat bunun tam verimli olması için insanların da kirletmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Ümit Doğan, "Öğrencilerimiz, TÜRSAB desteği sayesinde birçok etkinliklere katılıyor. Burası aslında sadece yerel hizmetlerle temizlenecek korunacak bir yer değil. Bodrum’un asıl sahibi olan kentin yaşayanlarının burayı koruması lazım. Biz bu duyarlılıkla buraya geldik. Önce koruyalım, kollayalım, sonra en son temizliğe bırakalım diye düşünüyorum" diyerek etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade etti.