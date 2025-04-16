Hacılar’da ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi. Başkan Bilal Özdoğan, öğrencilerin sınavlar öncesinde bilgilerini değerlendirme fırsatı bulduğu yarışmayı yerinde izleyerek, hem heyecanlı hem de eğlenceli anlara eşlik etti.

Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmaya Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Gençlerimizin başarısı, geleceğimizin teminatıdır. Öğrencilerimizin bu gibi yarışmalarla bilgilerini ölçmeleri, özgüven kazanmaları ve birlikte başarma duygusunu tatmaları bizim için son derece kıymetlidir. Yarışmanın hem eğitici hem de keyifli bir atmosferde gerçekleşmesi bizleri ayrıca memnun etti. Gençlerimizin daima yanındayız" dedi.

Toplam 5 okulun kıyasıya yarıştığı etkinlikte, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu ise üçüncü oldu. Program sonunda dereceye giren öğrencilere, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, öğrenciler ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.