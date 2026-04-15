Erzurum'da Turizm Haftası 50. yıl etkinlikleri Çifte Minareli Medresede düzenlenen görkemli bir açılış programı ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi konser verdi. Erzurum Bar ekibinin gösterisinin ardından Türk Müziği dinletisi yapıldı.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Aydın Baruş günün önemine binaen birer konuşma yaptılar.

Yer: 'Turizm, birlikte büyüyen ve gelişen bir alandır'

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü İl Ahmet Yer, Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutladığımız Turizm Haftasının, ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini hatırlamak, tanıtmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Yer; 'Turizm; yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, dostlukların kurulduğu, şehirlerin ruhunu dünyaya açan çok kıymetli bir köprüdür. Bu köprünün önemli duraklarından biri olan Erzurum, sahip olduğu tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel değerleriyle ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biridir. Yüzyıllardır doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birleştiren bu şehir; kervan yollarına ev sahipliği yaparak kültürlerin iç içe geçtiği eşsiz bir mozaiğe dönüşmüştür. Bugün bizlere düşen görev, bu tarihi ve kültürel zenginliği; doğası, gastronomisi, mimarisi ve inancı ile birlikte dünyaya tanıtmaktır. Bu süreçte sadece şehir olarak değil, tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla, gençlerimizle, her bir vatandaşımızla misafir ağırlayan bir milletin torunları olduğumuzu yeniden göstermeliyiz. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Erzurum, Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Ulu Camii'den Erzurum Kalesi'ne uzanan köklü tarihiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. Ancak bu eşsiz şehir, yalnızca geçmişin ihtişamıyla değil, Palandöken'in büyüleyici atmosferiyle de öne çıkar. Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken kış turizminin kalbini Erzurum'da attırırken, şehri dört mevsim cazibe merkezi haline getirmektedir.

Turizm Haftası, bizlere sahip olduğumuz değerleri hatırlatmakla kalmıyor; aynı zamanda bu değerleri koruma, geliştirme ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu da yüklemektedir. Bu bilinçle, Erzurum'un turizm çeşitliliğini artırmak, sürdürülebilir turizmi desteklemek ve şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz.Bu süreçte kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, özel sektörümüzün ve vatandaşlarımızın iş birliği büyük önem taşımaktadır. Çünkü turizm, birlikte büyüyen ve gelişen bir alandır' diye konuştu.

Sekmen; 'Turizmi sadece bir sektör olarak değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğini şekillendiren stratejik bir alan olarak görüyoruz'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında 'Kadim kentimiz sadece bir şehir değil, adeta yaşayan bir tarihtir, bir kültür hazinesidir, bir medeniyet mirasıdır' dedi. Turizmin; bir şehrin sadece ekonomik kalkınmasının değil, aynı zamanda kültürel zenginliğinin, tarihî derinliğinin ve doğal güzelliklerinin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Başkan Sekmen, 'İşte bizler de Erzurum'u bu yönleriyle daha görünür kılmak, şehrimizin sahip olduğu eşsiz değerleri ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Erzurum; binlerce yıllık tarihiyle, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan medeniyet izleriyle, eşsiz mimarisiyle ve tabii güzellikleriyle turizmin her alanında söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahiptir. Çifte Minareli Medresemiz Yakutiye Medresemiz Ulu Camimiz gibi tarihî eserlerimiz; sadece taş ve topraktan ibaret değil, geçmişten bugüne uzanan bir medeniyetin sessiz tanıklarıdır. Bunun yanında Palandöken Dağımız gibi dünya standartlarında bir kış turizmi merkezine sahip olmamız, Erzurum'u dört mevsim turizm yapılabilen nadir şehirlerden biri haline getirmektedir. Doğasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle ve misafirperver insanıyla Erzurum, her ziyaretçisine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Bizler Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, turizmi sadece bir sektör olarak değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğini şekillendiren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu doğrultuda altyapıdan üstyapıya, tanıtımdan organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Tarihi mekânlarımızın restorasyonundan çevre düzenlemelerine, ulaşım imkânlarının geliştirilmesinden kültürel etkinliklerin artırılmasına kadar birçok projeyi hayata geçirerek Erzurum'u turizmde marka şehir haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Düzenlediğimiz festivaller, kültür-sanat etkinlikleri ve uluslararası organizasyonlarla şehrimizi sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtıyoruz. Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler de, Erzurum'un sahip olduğu zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaştırmak, farkındalık oluşturmak ve şehrimize olan ilgiyi artırmak adına büyük önem taşımaktadır. Çünkü inanıyoruz ki; Erzurum'u anlatmak, aslında bir medeniyeti anlatmaktır' diye konuştu.

Bir şehrin turizmde başarılı olabilmesi için sadece doğal ve tarihî zenginliklere sahip olması yeterli olmadığını söyleyen Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Aynı zamanda güçlü bir vizyon, kararlı bir irade ve ortak bir hedef etrafında birleşmiş bir anlayış gereklidir. Bizler bu anlayışla hareket ediyor, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve turizm sektöründeki tüm paydaşlarımızla birlikte Erzurum'un geleceğini inşa ediyoruz. Sizler bu şehrin yarınlarısınız. Erzurum'un değerlerini tanıyan, sahip çıkan ve dünyaya anlatan bireyler olarak yetişmeniz, bizim en büyük temennimizdir. Çünkü bu şehir sizlerle daha da büyüyecek, sizlerle daha da güçlenecektir. Sözlerimi tamamlarken; Turizm Haftası'nın şehrimiz, ülkemiz ve tüm turizm sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Erzurum'umuzun hak ettiği değeri görmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum.'

Baruş; 'Turizm, tarih, kültür ve insan hikâyelerinin birleştiği güçlü bir medeniyet alanı'

Konuşmasında Turizm Haftası'nın yarım asırlık köklü bir gelenek olduğunu vurgulayan Vali Baruş, 'Tam yarım asırdır yaşatılan köklü bir gelenek olan Turizm Haftası vesilesiyle, bu kadim şehrin en güzide mekânlarından birinde bir araya gelmenin huzuru ve onuru içerisindeyiz. Çifte Minareli Medrese'nin asırlık taşlarının müşahedesinde, Turizm Haftası'nın ellinci yıl etkinliklerini başlatıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Elli yılın bir neslin ömrüne, bir şehrin hafızasına ve bir milletin kültürel direncine karşılık geldiğini belirten Baruş, Turizm Haftası'nın yalnızca törensel bir kutlama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Erzurum'un doğasına, tarihine ve insanına duyulan sevginin her yıl daha güçlü şekilde dile getirildiğini ifade eden Baruş, bu geleneği yaşatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Erzurum'un sıradan bir şehir olmadığını vurgulayan Baruş, kentin tarih boyunca zorlu şartlara rağmen ayakta kaldığını belirterek, 'Bu kadim memleket, Anadolu'nun doğusunda tarihin en ağır yüklerini omuzlamış, en zorlu iklim koşullarına göğüs germiş; buna rağmen hiçbir zaman umudunu yitirmemiş bir şehirdir' dedi.

Şehrin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Baruş, Palandöken Dağı'ndan Tortum Şelalesi'ne, Yakutiye Medresesi'nden Sümmani Baba'ya uzanan geniş bir değerler bütününe sahip olduğunu ifade etti.

Erzurum'un Millî Mücadele'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Baruş, Erzurum Kongre Binası'nın millet hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını dile getiren Baruş, turizmin; tarih, kültür ve insan hikâyelerinin birleştiği güçlü bir medeniyet alanı olduğunu söyledi.

Erzurum'un doğru tanıtılması hâlinde her mevsim ziyaret edilebilecek önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Baruş, bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerin şehrin sahip olduğu değerleri görünür kılmayı amaçladığını ifade etti. Turizmin sürdürülebilirliğinin yalnızca yatırımlarla değil, aynı zamanda vatandaşların sahiplenmesiyle mümkün olacağını belirten Baruş, Erzurum'un en önemli tanıtım unsurunun şehrin misafirperver insanı olduğunu vurguladı.

Programın sonunda Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Çifte Minareli Medrese içerisinde sergilenen el emeği, göz nuru eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.