Aksaray'da kamyonda ele geçirilen 4 ton 253 kilo kaçak gıda ürünü imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bir kamyona yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 192 adet 3 kilo 840 gram acı ve tatlı biber salçası, 180 kilogram cevizli sucuk, 125 kilogram yeşil zeytin, 108 kilogram bal gibi toplam 4 ton 253 kilo kaçak ve menşei belli olmayan ürün ele geçirildi. İncelemelerin yapıldığı ürünler 'güvenilir olmayan gıda' olarak sonuçlanırken, toplam 4 ton 253 kilo gıda ürünü imha edildi.