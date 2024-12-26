Turhal Belediyesi öncülüğünde yürütülen OSB genişleme çalışmaları, ilçenin ekonomik kalkınması ve istihdam artışı için kararlılıkla sürüyor.

Turhal Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) genişletilmesi çalışmaları, Turhal Belediyesi öncülüğünde tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, AKP, CHP ve MHP ilçe başkanları ile Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Ayten’in katılımıyla Ankara’da önemli temaslarda bulunuldu. Heyet, Ankara’da AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile bir araya gelerek, OSB’nin genişlemesi ve ilçeye yeni yatırımlar kazandırılması konularında istişarelerde bulundu.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm siyasi parti temsilcilerimiz ve şehir paydaşlarımızla birlikte, sadece Turhal’ın geleceği için ortak bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz. OSB’nin genişlemesiyle şehrimizin ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandırmayı ve daha fazla istihdam olanağı dluşturmayı amaçlıyoruz. Bu adımlar, Turhal’ımızı hem Tokat’ın hem de bölgenin cazibe merkezi haline getirecektir” dedi.

Ziyarette, genişletme çalışmalarıyla birlikte ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve istihdam imkanlarının artırılması konularına vurgu yapıldı. Başkan Ural, sürecin Turhal’ın kalkınması için bir dönüm noktası olacağına inandığını belirterek, “Turhal’ımızı daha parlak bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.