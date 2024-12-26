Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim düzenledi.

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi, toplumda farkındalık oluşturmak ve şiddetin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla KYK Bandırma Kız Öğrenci Yurdu’nda eğitim programı düzenledi. Alanında uzman personeller tarafından verilen “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimine yurtta kalan çok sayıda öğrenci katıldı. Eğitimde, aile içi şiddetin türleri, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar ve şiddetin toplumsal etkileri konularında bilgi verildi.

Eğitim programında, öğrencilerin soruları yanıtlanarak şiddetin önlenmesi ve sağlıklı iletişim yöntemleri üzerine interaktif bir ortam sağlandı. Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, bu tür farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, gençlerin şiddetle mücadele konusunda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar, eğitimin hem bilgi verici hem de farkındalık artırıcı olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.