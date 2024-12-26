Balıkesir’de dün sabah içinde 27 öğrencinin bulunduğu servis aracının tır ile çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Pamukçu mevkiinde dün 10 S 0026 plakalı okul servisi ile 35 BOL 861 kupa, 35 AUL 472 dorse plakalı Mercedes marka tır çarpışmıştı. Kavşakta meydana gelen kaza sonrasında öğrenciler hastanelere kaldırılırken, Balıkesir Valiliği 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Öğrencilerin tedavileri devam ederken, kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: iha