Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Müdürlüğü, temel gıda maddelerinde haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı asgari ücret artışının belli olmasının ardından işçilik maliyeti bahanesiyle tarımsal girdiler, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel ürünlerde fahiş fiyat uygulamaları mercek altına alındı. Denetimlerde, fiyat etiketleri, alış ve satış fiyat karşılaştırmaları gibi incelemeler yapılırken, haksız fiyat artışı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. İl genelinde süren bu denetimlerin, tüketici haklarını koruma ve piyasa dengesini sağlama noktasında büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, tüketicilerin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla denetimlerin titizlikle yapıldığını vurguladı. Vatandaşların da fahiş fiyatlarla karşılaşmaları durumunda durumu ilgili kurumlara bildirmeleri istendi. Düzce genelinde sürdürülen bu denetimlerin, önümüzdeki süreçte de devam edeceği ve piyasa manipülasyonlarına geçit verilmeyeceği açıklandı.