Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek kendi bünyelerinde ürettikleri çiçekleri hediye etti.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Turhal Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yetiştirilen çiçekler, hastalara hediye edildi. Başkan Ural, hastanenin Ortopedi, Onkoloji, Çocuk Cerrahisi gibi farklı servislerini gezerek tedavi gören hastalarla sohbet etti. Hastaların moralinin tedavi süreçlerindeki önemine dikkat çeken Başkan Ural, “Sağlık, hepimizin en kıymetli hazinesi. Hastalarımıza bir nebze olsun moral verebilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Çiçeklerimizle yüzlerde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Sağlık çalışanlarımıza da gösterdikleri emek ve özveri için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.