Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Tiyatro Ekibi ilk kez sahnelediği ‘Şeftali Sokağı Hayvanlarıyla’ büyük ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı AKM Çocuk Tiyatro Ekibi, sezonun ilk oyunuyla perdelerini açtı. Emel Aslan tarafından yazılan, AKM Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan Buruk tarafından yönetilen ‘Şeftali Sokağı Hayvanları’ iki gösterim halinde cumartesi ve pazar günü izleyicisini ağırladı. Mesadet Özcan Konferans Salonu’nu dolduran minik izleyiciler ve aileleri oyunu büyük bir ilgi ve beğeniyle takip etti.

Turgutlu Belediyesinden Çocuk Tiyatro Ekibine anlamlı hatıra

Turgutlu Belediyesi, AKM Çocuk Tiyatro Ekibi adına Koruncuk Vakfı’na bağış yaparak çocuklara unutulmaz bir hatıra bıraktı. ’Şeftali Sokağı Hayvanları’ oyununu çocuklarla birlikte izleyen Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Honaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık, emekleri için tiyatro ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Sahipsiz sokak hayvanları unutulmadı

Oyunun sonunda ise Turgutlu Belediyesine ait Sadık Dostlar Mama Üretim Merkezinde sokakta yaşayan hayvanlar için üretilen mamalar, çocuklar ve ailelerine dağıtıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Tiyatro Ekibimiz, ‘Şeftali Sokağı Hayvanları’ adlı oyunuyla minik izleyicilerimizi hem güldürdü hem de düşündürdü. Bu özel günün hatırasını, tiyatro ekibimiz adına Koruncuk Vakfı’na yaptığımız bağışla ölümsüzleştirdik. Ayrıca belediyemize ait Sadık Dostlar Mama Üretim Merkezimizde ürettiğimiz mamaları ise evlatlarımıza ve ailelerimize ulaştırarak, sevgi ve paylaşımı çoğalttık. Bu güzel oyunda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.