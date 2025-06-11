Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarına kayıtlar devam ediyor. Kurslar 1 Temmuz Salı günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocukların sporla iç içe bir yaz geçirmesi, aynı zamanda her yaştan Turgutlulu’nun kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları 1 Temmuz Salı günü başlıyor. Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarına kayıtlar ise devam ediyor.

Yüzme, basketbol, voleybol ve kadınlara özel pilates kurslarının yer aldığı Yaz Spor Okullarına Belediye Hizmet Binası zemin katında; tiyatro, resim, müzik, el sanatlarından oluşan Kültür Kurslarına ise Atatürk Kültür Merkezinde 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında kayıtlar yapılıyor. Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alınabilir.

Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarının çocuklar başta olmak üzere her yaşa hitap ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çocuklarımızın sporun farklı branşları ve kültür sanat faaliyetleriyle tanışarak dolu dolu bir yaz dönemi geçirmesi, bununla birlikte yetişkin hemşehrilerimizin de günlük yaşamın yoğunluğu ve stresinden birkaç saatliğine de olsa uzaklaşabilmeleri adına açtığımız Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarımıza kayıtlar devam ediyor. Başkanımız Çetin Akın’ın öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her yaştan hemşehrimizin sporu, kültür ve sanatı hayatının bir parçası haline getirecek çalışma ve projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.