Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikletli bir şahıs tarafından kahvehane yakınına silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Acıbadem Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosikletli bir şahıs, C.B. isimli şahsa ateş etti. Olayda C.B. ile o sırada olay yerinden geçen S.Ş. (74) isimli adam da kurşunun ayağını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahıs ile ilgili yakalama çalışması başlatırken, yaralılar 112 ambulansları ile kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırganı tanımadıklarını belirten görgü tanıkları, şahsın bir anda silahını çıkararak ateş edip kaçtığını anlattı.