Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibinin yoğun istek üzerine sahnelediği "Yakından Kumanda 2" oyunu seyircilerin beğenisini topladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı AKM Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibinin hazırladığı "Yakından Kumanda 2" bir kez daha tiyatroseverlerle buluştu. AKM Tiyatro Eğitmeni Gönül Özkaradayı’nın yazıp yönettiği tek perdelik komedi türündeki oyuna gösterilen ilgi oldukça yoğundu. Televizyonda yayınlanan genel izleyici kitleli programların mizahi bir yönle ele alınarak sahnelendiği "Yakından Kumanda 2" seyirciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Kahkahalarla izlenen oyunun sonunda Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık tarafından "Yakından Kumanda 2"nin yazarı ve yönetmeni Gönül Özkaradayı’ya çiçek takdim edildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Belediyemizin lise ve yetişkin tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ‘Yakından Kumanda 2’ tiyatro oyununu hemşehrilerimiz keyifle izledi. Tiyatroseverlerimizin beğenisini toplayan oyunda sergiledikleri başarılı performansları için değerli oyuncularımıza, oyunun yazarı ve yönetmeni Gönül Özkaradayı’ya, emeği geçen herkese ve tiyatro oyunlarımızı yakından takip eden seyircilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.