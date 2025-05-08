Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kitap okuma alışkanlığıyla öne çıkan öğrenciler ve vatandaşlar ödüllendirildi. Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende, kütüphaneden en çok kitap alarak okuyan kitapseverlere sertifikaları, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından takdim edildi.

Kaymakam Kapankaya, 2024-2025 yıllarında kütüphane arşivlerinden faydalanarak en fazla kitap okuyan çocuk, genç ve yetişkin vatandaşları tebrik ederek, kitap okumanın kişisel ve toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekti.

Etkinliğe İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sami Şişecioğlu, öğrenciler ve çok sayıda kütüphane okuyucusu katıldı. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Kapankaya, kütüphanelerin bilgiye ulaşmadaki rolüne vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür; okumak, okuduğunu anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekâyı eğitmektir." dedi.

Kütüphane Haftası vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı etkinlik, kitap dostlarının motivasyonunu artırırken, toplumda okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına da katkı sağladı.