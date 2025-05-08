Yunusemre Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" eğitimi düzenledi.

Yunusemre Belediyesi, personellerine yönelik düzenlediği eğitimlere bir yenisini ekledi. Eğitimler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" anlatıldı. Belediye şantiyesinde gerçekleştirilen eğitimde, vatandaşlarla sürekli etkileşim içinde bulunmaları sebebiyle görev esnasında karşılaştıkları ‘kriz ve stres" durumlarını yönetme konusunda deneyim kazanmaları ve ruhsal sağlıklarını korumaları için Yunusemre Belediyesi Özel Kalem Personeli Sosyolog Meltem Erdinç tarafından hizmet içi eğitim verildi. Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu’nun da katıldığı eğitimde konuşan Erdinç, personellere çalışma ortamında yaşayabilecekleri kriz anında streslerini nasıl kontrol edecekleri, stresin olumlu ve olumsuz yönlerini anlattı. Stresin iş yaşamındaki etkilerini azaltılabileceğini söyleyen Meltem Erdinç, uygulanabilecek yöntemler hakkında da bilgi verdi.