Turgutlu Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemek organizasyonu bu yıl da gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesinin gerçekleştirdiği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeğinde Turgutlu Belediyesi basın ekibi ve Turgutlu’da görev yapan basın emekçileri, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Mithat Erden ve daire müdürleri ile bir araya geldi.

Programda, günün anısına özel olarak hazırlanan hediyeler, Başkan Yardımcıları tarafından basın mensuplarına takdim edildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerle güçlü bir iş birliği içinde olmaktan ve sizlerin değerli katkılarından faydalanmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ancak, gazetecilik mesleğinin günümüzde karşılaştığı zorlukların farkındayız. Birçok gazeteci, ekonomik şartlar, sansür ve baskılar nedeniyle mesleğini yapmakta güçlük çekiyor. Bu anlamlı günde, sizlerin huzurunda bir kez daha şunu belirtmek isterim: ‘Turgutlu Belediyesi olarak, basın emekçilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.’ Bu vesileyle; gerçeği kamuoyuyla paylaşmayı ilke edinmiş, demokrasi yolunda bize ışık tutan, başta Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde mesai arkadaşlığı yaptığımız gazetecilerimizin ve tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum” dedi.