Turgutlu Belediyesinin Albayrak ve Mustafa Kemal Mahallelerinde hizmet verdiği Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Turgutlu Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kente kazandırdığı ve sunduğu imkanlarla Türkiye’de ilke imza attığı Çocuk Kültür Sanat Merkezleri minikleri mezun etti. Merkezlerde düzenlenen ve çeşitli gösterilerin de yer aldığı törenlere katılan Belediye Başkan Vekili Cemal Aydın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık, çocukların ve ailelerin mezuniyet mutluluğuna ortak oldu.

Albayrak Mahallesinde ilk mezuniyet

Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi aynı zamanda ilk mezunlarını verdi. İlk mezuniyet heyecanını yaşayan minik öğrenciler başta olmak üzere öğretmenlerin ve ailelerin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Başkanımız Çetin Akın’ın üzerinde önemle durduğu Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde eğitim gören yavrularımızın mezuniyet heyecanlarına hep birlikte ortak olduk. Çocuklarımıza nice başarılara imza atacakları, her zaman mutlu olacakları, gözlerindeki ışıltının hiçbir zaman sönmeyeceği güzel ve aydınlık bir gelecek diliyoruz" şeklinde konuştu.