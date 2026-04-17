Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) tarafından Uşak Ulubey Kanyonu'nda doğa ve tarih yürüyüşü düzenlendi.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak şehir içi ve şehir dışında farklı parkurlarda doğa yürüyüşleri gerçekleştiren TURBELDAK'ın bu haftaki rotası, Türkiye'nin en etkileyici doğal oluşumlarından biri olan Ulubey Kanyonu oldu.

Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşte ilk durak, kanyonun eşsiz manzarasını kuşbakışı izleme imkanı sunan Ulubey Cam Teras oldu. Katılımcılar burada doğanın görkemine tanıklık etti.

Yürüyüş, Avgan Beldesi'nden başlayarak Bakırali Kamp Alanı ve erken Hristiyanlık döneminin önemli yerleşimlerinden Pepouza Antik Kenti üzerinden devam etti. Tarihi kalıntılar arasında ilerleyen grup, doğa ile tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir parkurda yürüyüş gerçekleştirdi.

Parkurun ilerleyen bölümünde Kırlangıç Mağarası ve antik çağlardan günümüze uzanan Kral Yolu üzerinde de yürüyen katılımcılar, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu. Etkinlik, Karahallı ilçesinde yer alan Clandras Su Kemeri'nde sona erdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, yürüyüşe ilişkin yaptığı açıklamada, 'Doğa severlerimizle birlikte çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği parkurda pek çok yer görme fırsatı yakaladık. Aynı zamanda eşsiz manzaraların da keyfini yaşadık. Bu tür etkinliklerin hem fiziksel sağlığa katkı sunduğunu hem de doğa bilincini artırdığını görüyoruz. Bu nedenle doğa severleri yeni rotalarda buluşmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.