Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde yayaların güvenli ve rahat ulaşımını sağlamak amacıyla ortak işgaliye denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde; kaldırımlara bırakılan reklam ve tanıtım materyalleri, iş yeri önlerine konulan ürünler ile yaya geçişini engelleyen unsurlar tek tek incelendi. Kurallara aykırı uygulamalar konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken, mevzuata uygun hareket edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Denetimlerde özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklara öncelik verildi. Kaldırımların asli kullanım amacının yayalara ait olduğuna dikkat çeken ekipler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen işgallerin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Zabıta ekipleri, hem esnafın mağdur olmaması hem de kamu düzeninin korunması adına denetimlerin bilgilendirici ve yönlendirici bir anlayışla sürdürüleceğini ifade etti.