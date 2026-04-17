Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet koyuncu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokuluna yapılan silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden, yaralanan öğretmen ve öğrenciler anıldı.

Atatürk Ortaokulunda düzenlenen törende öğretmen ve öğrenciler, Türk bayrağı asarak bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağını, eğitim ve öğretime daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Öğrenciler törende hayatlarını kaybeden öğrenci arkadaşları için gözyaşları dökerken, yaralanan arkadaşlarının bir an önce sağlıklarına kavuşarak, eğitimlerine dönmelerini temenni etti.