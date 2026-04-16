Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Okullarımızda asla sanal ortamda organize eden arka plandaki kirli ellerin çocuklarımızı zombileştirerek onları birer tehdit haline getirmesine fırsat verilmemelidir' dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile birlikte Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından 'şiddete karşı ortak bildiri' kamuoyuyla paylaşıldı. Yalçın, 'Hem Siverek'te hem de Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları inceleme fırsatım oldu. Yaşanan hadiseler bizi derinden üzdü. Gördüğümüz şudur, sanal ortamda bir terör hadisesi, bir yönlendirme çocuklarımızı zombiye çevirme girişimiyle karşı karşıyayız. Bunu hafife almamamız gerekir. Onun için Türkiye geneli iş bırakarak, cuma gününe kadar bu konuda devam edeceğimizi ifade ederek, dikkati toplamaya çalıştık. Okullarımızın güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmasını, bu sanal ortamların takip edilmesini ve okullarımıza sahip çıkılması konusunda hassasiyetimizin işitilmesini sağlamaya çalıştık. Teklifimiz şudur; okullarımızda asla sanal ortamda organize eden arka plandaki kirli ellerin çocuklarımızı zombileştirerek onları birer tehdit haline getirmesine fırsat verilmemelidir. Okulların güvenlik konusu geçiştirilecek bir konu değil. Okul polisi uygulama tüm okullarda uygulanmalıdır. Bakanlık hiçbir okulu rehber öğretmensiz bırakmamalıdır. Bu süreçlerin tamamını adım adım takip edeceğiz. Bu acı, hepimizin acısıdır. Buradaki tuzağı göstermek biz eğitim sendikalarının ortak sorumluluğudur' diye konuştu.