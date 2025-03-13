Tunceli’de, koruma altında bulunan yaban keçileri yerleşim yerlerine kadar indi. Yetkililer, yaban keçilerine zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Tunceli’de, nesilleri tehdit altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri merkeze bağlı Yeni Mahalle’ye kadar indi. Boş olan evlerin arasında dolanarak karınlarını doyuran yaban keçileri daha sonra yeniden dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Öte yandan, Tunceli’nin Ovacık ve Munzur vadilerinde de karayolu kenarına kadar inen yaban keçileri bir süre beslendikten sonra yeniden ormanlık alana doğru gitti. Keçilerin o anları kayıt altına alınırken yetkililer, yaban hayatına zarar verilmemesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu.