Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, öğrencileri iş dünyasıyla buluşturuyor. ‘Kariyer ve Sektör Buluşmaları’ etkinliğiyle, lise öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer hedeflerini şekillendirme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, öğrencilere yönelik başarılı projelerini sürdürerek, gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Kariyer Merkezinin düzenlediği ‘Kariyer ve Sektör Buluşmaları’ etkinliği kapsamında, Cüneyt Ekmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, gıda ve elektronik sektörlerindeki teknolojik yenilikler, iş dünyasının beklentileri ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinirken, aynı zamanda kendi kariyer hedeflerini şekillendirme fırsatı buldu. Etkinlik, öğrencilerin iş dünyasını yakından tanımaları ve gelecekte yapacakları meslekler hakkında deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıdı.

Etkinliğe katılan sektör temsilcileri, öğrencilere sektördeki güncel gelişmeleri ve mesleki deneyimlerini aktardı. Öğrenciler, gıda ve elektronik sektörlerindeki teknolojik yenilikler, iş dünyasının beklentileri ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinirken, aynı zamanda kendi kariyer hedeflerini de şekillendirme fırsatı buldu.

"Kariyer Merkezi’nin en önemli hedef gruplarından birisi öğrenciler"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezinin en önemli hedef gruplarından birinin öğrenciler olduğunu belirterek, "Kariyer Merkezi olarak, öğrencilerimizin meslek seçimi aşamasından itibaren yanlarında oluyoruz. Sadece meslek seçimi değil, bölüm seçmiş öğrencilerimize de sektördeki güncel gelişmeleri aktararak, gelecekte yapacakları işler hakkında deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerin daha öğrencilik aşamasında iş dünyasını tanımaları, kariyer yolculuklarında büyük bir avantaj sağlıyor. Bu doğrultuda düzenlediğimiz ‘Kariyer ve Sektör Buluşmaları’ etkinlikleri, öğrencilerimizin iş dünyasına hazırlanmalarına önemli bir katkı sunuyor" dedi.