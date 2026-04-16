Tunceli'de Munzur Nehri içerisinde, kadın cesedi bulundu.

Olay, Munzur Nehri Mavi Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su içerisinde hareketsiz şekilde bir kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerinde AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 55 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının oluşan şişlikler nedeniyle kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.