Tunceli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 5 halı sahanın bakım-onarım çalışmaları yapılacak.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Tunceli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ile Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Burma Geçit Köyü’nde halı saha bakım-onarım protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Tunceli Anadolu Lisesi, Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu, Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu, Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi / Atatürk Ortaokulu ile Burmageçit İlkokulu’nda bulunan 5 halı sahanın zemin ve gerekli bölümlerinin bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.