Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Akçaabat’ta aronya üretim alanlarını ziyaret ederek yerel üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette, tıbbi aromatik bitkilerin sağlık turizmi ve dünya pazarları açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi.

Türkiye’nin bereketli topraklarından çıkan aronya ve benzeri tıbbi aromatik bitkilerin, katma değeri yüksek ürünler olarak uluslararası pazarlara açılmasının hem üretici hem de ülke ekonomisi için büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Prof. Dr. Bay, "Üreticinin hak ettiği değere ulaşması ve emeğinin karşılığını bulması, sürdürülebilirlik açısından fevkalade önemlidir" dedi.

Ziyarette ayrıca, tıbbi aromatik bitkilerin işlenerek sağlık turizmi alanında kullanılmasının ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin önemi vurgulandı. Türkiye markasıyla uluslararası pazarlarda tanıtılacak bu ürünlerin, tarım ve sağlık sektörlerinin yanı sıra yerel kalkınma ve istihdam alanlarına da katkı sunacağı ifade edildi. Prof. Dr. Bay, "Bu süreçler sadece sektörel değil, aynı zamanda Türkiye’nin küresel sağlık vizyonuna önemli katkılar sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu, Türkiye’nin doğal kaynakları ve üretim gücünü sağlık turizmi ve sürdürülebilir kalkınmayla entegre ederek ülkeyi uluslararası sağlık ve tarım ekonomisinin öncü merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.