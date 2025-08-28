Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alandaki yangına, helikopterler havadan, tanker ve itfaiye araçlarıyla ekipler ise karadan amansız mücadelesini sürdürüyor.

Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye gelen helikopterler havadan müdahale ederken, tankerlerle, itfaiye araçlarıyla ekipler ise karadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek oluyor.