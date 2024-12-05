Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyenin mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunceli Belediyesi’nin bugün itibariyle 345 milyon borcu bulunduğunu söyleyen Tekbıyıkoğlu, bu durumun sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirtti.

Konuya ilişkin Tunceli Belediyesi’nde açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, “Öncelikle belirtmek isterim ki 22.11.2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam 345 milyon 279 bin 813 lira borcu bulunmaktadır. Belediyemizin borç tutarının son yerel seçimlerin ardından 30 Nisan 2024 tarihinde yönetimce açıklanan borç rakamı olan 230 milyon 673 bin 690 Türk Lirası ile kıyaslandığında 7 aylık bir sürede 114 milyon 606 bin 121 Türk Lirası arttığı anlaşılmaktadır. Bu oran 7 aylık sürede yüzde 50 seviyesindedir” dedi.

Belediyenin 200 milyon liralık amme alacağından ötürü aylık yaklaşık 9 milyon Türk lirası faiz gideri bulunduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, “Mevcut durumda bu yükün belediyemiz bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibariyle belediyenin gelir-gider dengesi bozulmuştur. 2021 yılında bütçenin gelir-giderleri arasında eksi 3 milyon 397 bin fark bulunurken 2022 yılında bu fark eksi 10 milyon, 2023 yılında eksi 82 milyon, 2024 yılının Ocak-Kasım ayı itibariyle eksi 169 milyon 768 bin 577 Türk lirasıdır. Bunlar toplandığında 345 milyon borç tutarına ulaşıyoruz” diye konuştu.

Tunceli Belediyesi bünyesindeki şirkette yıllar itibariyle dramatik şekilde personel artışı yaşandığını dile getiren Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, “2018 yılında 127 olan şirket işçisi, 2019 yılında 138, 2020 yılında 177, 2021 yılında 180, 2022 yılında 236, 2023 yılında 279, bugün itibariyle ise 300 çalışana ulaşmıştır. 2018 yılında 127 ile başlayan yolculuk bugün 300 işçi sayısına ulaşmıştır. Personel giderlerinin belediye bütçesine oranı 2018, 2019’da yüzde 50 civarında iken 2023 yılında yüzde 83 oranına ulaşmıştır. Yani bütçemizin yüzde 83’ü personel giderine gitmiş. 2024 yılında ise buna ilaveten 39 milyon 179 bin 730 Türk lirası personel alacağı mevcuttur” şeklinde konuştu.

İller Bankası’ndan belediyeye aylık ortalama 16 milyon civarında pay ayrıldığını hatırlatan Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, “Mevcut durumda gelir-gider dengesi tamamen bozulmuş ve bu durum sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Vergi, SGK, elektrik, özel firma, mal ve hizmet alım ödemeleri, sendika aidatları ile personel ödemelerinde aksamalar yaşanmaktadır. Mevcut durumda borçlar sürekli bir artış eğilimine ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.