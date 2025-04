Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bölümü tarafından düzenlenen ‘Her Şeyle Her An’ resim ve heykel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Düzce Üniversitesi Üskübü Yerleşkesinde Mihri Müşfik Sanat Galerisi’nde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Nilgün Yüksel’in yönetiminde ve Muhammet Enes Yılmaz’ın küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Ballı ile öğrenciler Sude Naz Ceylan, Ömer Uyanık, Melih Zengin ve Muhammet Enes Yılmaz’ın eserleri yer aldı.

Sanatın zaman ve mekanla sınırlı olmadığını vurgulayan fikirsel bir temelden yola çıkan sergi, kullanım ömrünü tamamlamış, atık olarak nitelendirilen nesneleri sanatsal bir yaklaşımla yeniden anlamlandırıyor.

Sanatseverleri her şeyin her an dönüşebileceği fikriyle buluşturan Her Şeyle Her An sergi, izleyicilerini atıkların sanat yoluyla nasıl yeni formlara ve anlamlara bürünebileceğini keşfetmeye davet ediyor. Her Şeyle Her An ifadesiyle, yalnızca bir sergi adı olmanın ötesinde, tüketim kültürüne, geri dönüşüme, sürdürülebilirliğe ve yeniden üretime dair güçlü bir çağrı niteliği taşıyan sergi, sanatın gücünü ve potansiyelini kullanarak çevresel ve toplumsal sorunlara dikkat çekiyor.